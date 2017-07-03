كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية فى تقرير نشرته اليوم، عن خطط شركات غربية كبرى قائمة على تشييد منشآت كأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الإمارة.

وقالت الصحيفة فى التقرير إن الشركات تنوي مغادرة قطر ووقف أعمالها هناك، في حال بقيت الأزمة الحالية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، بعد إدانة الأخيرة بدعم الإرهاب وسعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتشمل خطة قطر لاستضافة المونديال بناء 8 ملاعب كرة قدم وإنشاء خط مترو في العاصمة، فضلًا عن إنشاء فنادق بسعة 60 ألف غرفة بتكلفة تزيد على 160 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر غربي رفض ذكر اسمه يعمل في مجال التعاقدات بين الحكومة القطرية وشركات الإنشاءات الخاصة بالمونديال، تحذيره من أن التهديد بفرض عقوبات جديدة على قطر قد يؤدي إلى رحيل الشركات.