 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 06:50 مساءً
روابط سريعة
علي جمعة: حسن البنا علم الإخوان التعالي والغرور
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

علي جمعة: حسن البنا علم الإخوان التعالي والغرور

2017-07-03 18:35:21

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي جعل الناس تنجذب للإخوان في بادئ الأمر هو أنهم عرضوا عليهم التربية ففرح الناس، مؤكدًا أن أهل الله رأوا في حسن البنا بأنه سيدعو في المستقبل إلى «الأنا» والغرور والتمييز فقاموا بنصحه فتمرد عليهم بالكثير من الحجج.

وأضاف “جمعة” خلال برنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي»، أن الذين دخلوا الإخوان مضلل بهم، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يتغمد حسن البنا برحمته بعد وفاته فإن أتباعه وما علمه كثير في رقاب الخلق سيحاسب عليه، وسيأتي يوم القيامة ويطالبونه بالحقوق لأنه انحرف وفعل أعمالا سيئة لا تجوز وعلى رأس تلك الأعمال التعالي الذي علمه للكثير من الإخوان بأنهم أفضل الناس بتعليم القرآن وجعلهم يفكرون بالتميز عن الخلق.

وتابع جمعة، أن الإخوان بسبب أفعالهم هيترموا في مزبلة التاريخ .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3