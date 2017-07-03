قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي جعل الناس تنجذب للإخوان في بادئ الأمر هو أنهم عرضوا عليهم التربية ففرح الناس، مؤكدًا أن أهل الله رأوا في حسن البنا بأنه سيدعو في المستقبل إلى «الأنا» والغرور والتمييز فقاموا بنصحه فتمرد عليهم بالكثير من الحجج.

وأضاف “جمعة” خلال برنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي»، أن الذين دخلوا الإخوان مضلل بهم، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يتغمد حسن البنا برحمته بعد وفاته فإن أتباعه وما علمه كثير في رقاب الخلق سيحاسب عليه، وسيأتي يوم القيامة ويطالبونه بالحقوق لأنه انحرف وفعل أعمالا سيئة لا تجوز وعلى رأس تلك الأعمال التعالي الذي علمه للكثير من الإخوان بأنهم أفضل الناس بتعليم القرآن وجعلهم يفكرون بالتميز عن الخلق.

وتابع جمعة، أن الإخوان بسبب أفعالهم هيترموا في مزبلة التاريخ .