بدء قرعة الحج السياحى لموسم 2017.. وإعلان أسماء 36 ألف فائز خلال ساعات2017-07-03 18:28:52
بدأت منذ قليل، إجراءات قرعة الحج السياحى للعام 1438 هجريا/ 2017 ميلاديا، اليوم الاثنين، بأحد فنادق مدينة نصر، لإعلان أسماء الفائزين بـ36 ألف تأشيرة حج من إجمالى عدد المتقدمين البالغ 108 آلاف و473 مواطنًا، بحضور عدد من أعضاء الجهات السيادية وقيادات وزارة السياحة وأعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة.
ووفقا للضوابط، سيتم رد المبالغ الخاصة بمقدمات جدية الحجز للمواطنين الفائزين فى القرعة للشركات “رأس التضامن”، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز سيتم رد الأموال الخاصة بهم للشركة “رأس التضامن” فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان النتيجة.
يذكر أن عدد المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى لمستوى الخمس نجوم يبلغ 12862 مواطنًا، فيما تقدم 6973 مواطنًا لحج الأربع نجوم، بينما بلغ عدد المتقدمين للحج الاقتصادى طيران 51256 مواطنًا، وعدد المواطنين للحج البرى 37382 مواطنًا، فيما بلغ عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام 1933 شركة.
وسيتم إعلان نتيجة قرعة الحج السياحى خلال الساعات المقبلة عبر الروابط التالية:
http://trans.hajj.gov.eg/
http://mot.hajj.gov.eg/umra/forms/index.aspx
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