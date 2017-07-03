تعرف على الفرق وطريقة إعداد الحليب المركز والمكثف2017-07-03 18:46:50
أكد الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي أن الحليب المركز أو المبخر (Evaporated milk) هو حليب خضع لعملية تسخين لمدة طويلة حتى تبخر حوالي 60% من الماء، ولهذا يطلق عليه مبخر أو مركز، وهذا النوع لا يحتوي على السكر ومدة صلاحيته قد تستمر من عدة شهور إلى سنة أو أكثر، ويستخدم بشكل كبير في الحلويات بسبب نكهته الفريدة كما يستخدم مع الشاي والقهوة أو كبديل للحليب.
- الحليب المكثف (Condensed milk) ويعرف أيضاً بالمكثف المحلى، وهو أيضاً يخضع لعلية تبخير وإزالة جزء أكبر من الماء عن المركز، وهو من الأبقار تم إزالة الماء منه مع إضافة السكر ما يسفر عن سائل محلى سميك القوام، ومدة صلاحيته تستمر لفترة طويلة حوالي عام أو أكثر، لكن يجب أن يحفظ بالثلاجة بعد الفتح ويستخدم في عمل الحلويات وكذلك مع الشاي أو القهوة.
في حال عدم توفر الحليب المركز أو المكثف يمكن تحضيرهما بالمنزل باتباع الخطوات التالية:
- للحصول على الحليب المركز يوضع حوالي 4 كوب من الحليب في إناء سميك على نار هادئة حتى يتبخر حوالي 60% من الماء، ويتبقى حوالي كوب منه.
- للحصول على الحليب المكثف، يوضع كوب من الحليب المركز المحضر كما بالسابق مع 4/1 1 كوب من السكر في إناء ويرفع على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر ويبدأ الخليط في الغليان، ثم يرفع بعيدا عن النار ويترك حتى يبرد تماماً.
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