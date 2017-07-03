حسام عاشور ضمن تشكيلة "كاف" المثالية بدوري الأبطال

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة والتي شهدت تواجد حسام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد تألقه في مباراة زاناكو الزامبي التي انتهت بالتعادل السلبي.

فيما شهدت التشكيلة المثالية غياب لاعبي الزمالك بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه الفريق الأبيض أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي، وخسارته بنتيجة 3 -1.