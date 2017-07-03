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السيسى يصل قاعة منتدى الأعمال المصري المجري في بودابست
السيسى يصل قاعة منتدى الأعمال المصرى المجري

السيسى يصل قاعة منتدى الأعمال المصري المجري في بودابست

2017-07-03 18:25:07
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعة اجتماع المنتدى المصرى المجرى لرجال الاعمال، لافتتاح المنتدى بمشاركة ممثلى الشركات والقطاع الخاص بين البلدين لبحث سيل تطوير التعاون الاقتصادى والتجاري بين البلدين ولتوضيح وزيادة الفرص الاستثمارية داخل مصر.

وحظى الرئيس السيسي لدى وصوله مقر المنتدى باستقبال حافل من الحضور.

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