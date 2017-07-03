تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ بحثا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن الجانبين بحثا أيضا -خلال الاتصال- الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومواجهة الدول التي تقف خلف تمويل الإرهاب، كما بحثا تعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.