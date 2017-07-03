إن كنت تبحث عن سرعة النظام وضمان الحصول على التطبيقات مبكراً إلى جانب تحديثات النظام، فنظام آي أو إس سيكون الخيار الأنسب لك، أما نظام أندرويد فيوفر لك خيارات أوسع بكثير مع قدرة عالية على التخصيص ومجموعة منوعة من الهواتف وبأسعار معقولة.

هناك بعض المعايير المهمة التي يجب مراعاتها في التصميم، مثل الاعتماد على التصميم المعدني وكذلك الالتفات للسماكة واللون ونسبة الشاشة إلى الجسم ومكان البصمة ومقاومة الماء، فالهواتف الكبيرة تعتبر ملائمة للغاية الذين يبحثون عن التجربة الترفيهية دون الاعتبار للتصميم أو قابلية الحمل، أما المتوسطة فملائمة للذين يبحثون عن التوازن بين التصميم وبين تقديم تجربة ترفيهية معقولة أما الهواتف الصغيرة فهي ملائمة أكثر للذين يرغبون باستخدام الهاتف بسلاسة أثناء العمل مع سهولة التنقل بها داخل أي مكان، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

فيما يتعلق بدقة الشاشة، فإن الحد المقبول في الهواتف الذكية للدقة هو 1080 * 1920 بيكسل Full HD، بينما تعتبر دقة QHD ملائمة أكثر للهواتف الذكية مرتفعة المواصفات، أما دقة 4K فهي خيار فائض عن الحاجة. (للمزيد حول حجم الشاشة ودقتها اضغط هنا)

عند تحديد مدى جودة الكاميرا لا تهتم فقط بالدقة، بل عليك أيضاً الالتفات إلى مجموعة أخرى من المعايير مثل فتحة العدسة والسرعة ومزايا الكاميرا، ينصح بتجنب الهواتف بسعة تخزينية 16 جيجابايت، والاتجاه بدلاً من ذلك نحو خيار 32 جيجابايت للسعة التخزينية الذي يلائم أغلب الأشخاص في حدود الاستخدام المتوسط.

إن كنت ترغب بالقيام بأداء مهام متقدمة على الهاتف مثل تنزيل الألعاب القوية أو تطبيقات الواقع الافتراضي، فهذا يعني الاتجاه نحو المعالجات المتقدمة في هواتف أندرويد مثل معالج كوالكوم سناب دراجون 835، أما إن كنت ترغب بالاعتماد على هاتف أندرويد متوسط المواصفات لأداء المهام العادية فسلسلة معالجات كوالكوم سناب دراجون 600 ستفي بالغرض، يُفضل الاعتماد على هاتف ذكي ببطارية سعتها 3000 ميلي أمبير على الأقل، وحالياً فإن أغلب هواتف أندرويد توفر بطاريات جيدة نسبياً بما في ذلك الهواتف متوسطة المواصفات.

ماذا عن السعر؟

بعض الأشخاص يرى إن إنفاق 700-800 دولار أمريكي على هاتف ذكي هي مسألة لا تستحق، في حين يرى آخرون أن إنفاق هذا المبلغ أو أعلى منه هي مسألة ضرورية وملحة، مع ذلك يرغب أغلب المستخدمين بتوفير الأموال عند شراء الهواتف خاصة مع توافر العديد من البدائل فيما يتعلق بهواتف أندرويد، في حين لن تمتلك مثل هذه الميزة عند الحديث عن هواتف آيفون التي تأتي بأسعار مرتفعة.

وبالتالي يجب أن تحدد الهاتف الملائم لك وفقاً لميزانيتك الشخصية إلى جانب تحديد العوامل الأكثر أهمية عند الاستخدام، مثل الكاميرا أو الأداء أو البطارية وغيرها للوصول إلى الخيار الأنسب، وهو ما سيخولك إلى دفع السعر المناسب بالمواصفات التي تريدها.