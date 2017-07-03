كشف مصدر كويتي مطلع، تفاصيل الرد القطري، على طلبات الدول المقاطعة، التي سلمها وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين.

وقالت وكالة “انفراد” الإخبارية الكويتية، نقلا عن المصدر، في تغريدات لها، عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: أن “قطر تعرب عن استعدادها لتخفيض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران، إذا ما التزمت بذلك كل الدول الخليجية”.

وتابعت: “قطر أكدت في ردها على أن تركيا دولة مسلمة، ولا شيء في ميثاق مجلس التعاون ينص على منع إقامة قواعد عسكرية”.

وأردفت قائلة: “قطر تؤكد بأنه لا وجود لأي عنصر من عناصر الحرس الثوري على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا المطلب غرضه تشويه سمعة الدوحة”.

واختتمت قائلة: “قطر ليس لها أي علاقة بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال بمكافحة الإرهاب”.

وكانت دول مقاطعة قطر، مددت المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالبها الـ13 إلى 48 ساعة، استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك على إثر الإعلان القطري، مساء الأحد، بعزم وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة الكويت لتسليمها الرد، وهو الأمر الذي تم صباح اليوم.