اصلت صادرات قطاع مواد البناء ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي لتبلغ خلال الفترة من (يناير- مايو) 3ر2 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 30 فى المائة.

وأظهر التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه أن إجمالي صادرات قطاعات الصناعات المعدنية ارتفعت خلال الخمس أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 8ر1 مليار دولار مقابل 3ر1 مليار دولار ، بزيادة بلغت 35 فى المائة ، مشيرا إلى استحواذ صادرات الحلي والأحجار الكريمة على المرتبة الأولى باجمالي صادرات بلغ 08ر1 مليار دولار، كما سجلت صادرات الحديد الصب والصلب نموا ملحوظا بنحو 255 فى المائة لتبلغ 402 مليون دولار مقابل 113 مليون دولار بنسبة زيادة 225 فى المائة.

وأضاف التقرير أن صادرات الألومنيوم ومصنوعاته شهدت نموا بنحو 12 فى المائة لتسجل 182 مليون دولار مقابل 163 دولار ،كما ارتفعت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 6 فى المائة لتبلغ 73 مليون دولار مقابل 69 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016.

وأشار إلى أن صادرات النيكل ومصنوعاته ارتفعت لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار ،كما زادت صادرات الزنك ومصنوعاته بنحو 123 فى المائة لتبلغ مليون دولار مقابل 333 ألف دولار حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من الحديد الصلب تراجعت خلال الخمس شهور الأولى من العام لتسجل 53 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، كما انخفضت صادرات الرصاص ومصنوعاته بنحو 31 في المائة لتبلغ 3 ملايين دولار ،مقابل 5 ملايين دولار.

ولفت التقرير إلى تراجع صادرات عدد الأدوات القاطعة وأدوات المائدة بنحو 6 فى المائة لتبلغ 21 مليون دولار ، مقارنة 22 مليون دولار ،كما تراجعت صادرات الأصناف المتنوعة من المعادن العادية بنحو 35 فى المائة لتبلغ 477 ألف دولار ،مقابل مليون دولار ،كما انخفضت صادرات الخامات والمركزات وخبث الرماد من المعادن بنحو 21 فى المائة لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات قطاع مواد البناء شهدت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي زيادة بلغت 13 فى المائة لتسجل 470 مليون دولار، مقابل 415 مليون دولار، حققتها فى نفس الفترة من العام الماضي ،حيث ارتفعت صادرات مصر من الزجاج ومصنوعاته بنحو 33 فى المائة لتبلغ 127 مليون دولار مقابل 96 مليون دولار ،كما زادات صادرات الأسمنت بنحو 88 فى المائة لتسجل 41 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار .

وأضاف أن صادرات مصر من السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف ارتفعت بنحو 11 فى المائة لتبلغ 57 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار ،كما سجلت صادرات الأدوات الصحية ارتفاعا بنحو 11 فى المائة لتبلغ 53 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار .

في المقابل أشار التقرير إلى انخفاض صادرات الرخام والجرانيت بنحو 4 فى المائة لتسجل 91 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار ، كما تراجعت صادرات المواد العازلة بنحو 13 فى المائة لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 9 ملايين دولار ، وصادرات المواد المحجرية والمعدنية بنحو 1 فى المائة لتبلغ 88 مليون دولار مقابل 89 مليون دولار ،وسجلت صادرات مواد البناء الآخرى تراجعا بنحو 3 فى المائة لتبلغ 8ر5 مليون دولار مقابل 9ر5 مليون دولار.