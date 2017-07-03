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ارتفاع ضحايا فيضانات جنوب الصين إلى 26 قتيلًا ومفقودًا
فيضانات في الصين

ارتفاع ضحايا فيضانات جنوب الصين إلى 26 قتيلًا ومفقودًا

2017-07-03 17:43:57

ارتفع عدد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي سقطت في منطقة غوانغشي بجنوب الصين منذ يوم السبت الماضي مما أدى إلى وفاة 16 شخصًا وفقدان 10 آخرين، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وتم إجلاء ما يقرب من 92 ألف شخص، كما أن ما يزيد عن مليون شخص تكبدوا خسائر اقتصادية، فضلا عن تدمير أكثر من 600 منزل وتضرر 6 آلاف و500 آخرين، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية الصينية (شينخوا).

وكانت السلطات الصينية حذرت أمس الأحد من أن ما يزيد عن 60 نهرًا في جنوب الصين قد تجاوزوا مستوى التأهب بسبب الأمطار الغزيرة والمستمرة في تلك المناطق. كما تم إجلاء نحو 311 ألفًا آخرين في محافظة هونان المجاورة، بسبب هذه الأمطار، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة أمس الأحد.

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