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السيسي وأوربان يشهدان منتدى الأعمال المصري المجري
السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر فكيتور أوربان

السيسي وأوربان يشهدان منتدى الأعمال المصري المجري

2017-07-03 18:37:46
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان اليوم الإثنين افتتاح المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة وفدي ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المجريين بمصر.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات المصرية - المجرية سبل تنشيط التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.

ومن جانبه قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن علاقات التبادل التجاري بين مصر والمجر تشهد طفرة حقيقية خلال الفترة الحالية لافتا إلى أن الصادرات المصرية للمجر منذ يناير الماضي وحتى مارس زادت بنسبة 198% في حين تراجعت الواردات المصرية من المجر بنسبة 38%.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المجرية خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن مصر تتعاون مع المجر لكونها تتميز في الجزء الهندسي الخاص بتصنيع السكك الحديدية والسيارات والأجهزة الكهربائية.

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