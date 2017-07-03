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القوات العراقية تستعيد المزيد من المواقع بالموصل القديمة
الجيش العراقي

القوات العراقية تستعيد المزيد من المواقع بالموصل القديمة

2017-07-03 17:42:34

استعادت القوات العراقية عددا من المواقع داخل مدينة الموصل القديمة، آخر معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي في المدينة.

وأوضح قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق ركن عبد الأمير رشيد يارالله -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين- أن القوات سيطرت على منطقتي “الخاتونية” و”الطوالب”.

من جانبه، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن قواته اندفعت باتجاه شارع خالد بن الوليد وشارع النجفي، وتخوض اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم “داعش”.

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