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سول تنذر بيونج يانج: أمامكم "فرصة أخيرة" للحوار‎
المرشح لانتخابات كوريا الجنوبية مون جيه‎

سول تنذر بيونج يانج: أمامكم "فرصة أخيرة" للحوار‎

2017-07-03 17:53:19
وكالات

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، اليوم الإثنين للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن أمام كوريا الشمالية “فرصة أخيرة” للانخراط في حوار بشأن عمليات إطلاق الصواريخ وبرنامجها النووي.
جاء ذلك خلال لقاء أوباما بالرئيس الكوري الجنوبي الجديد، الذي تولى السلطة في مايو الماضي، على هامش مؤتمر للقيادة في آسيا، ألقى فيه أوباما خطابا مهما.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن السكرتير الصحفي لـ”مون جاي” القول بأنه أطلع أوباما عما دار في اللقاء الذي عقده مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ونقلت صحيفة “كوريا هيرالد” أن السكرتير يون يونج تشان نقل عن الرئيس قوله: “اتفَقَت والرئيس ترامب على مواصلة تطبيق العقوبات والضغط من أجل القضايا المتعلقة بالملف النووي وملف صواريخ كوريا الشمالية، بالتوازي مع مواصلة الحوار”.
وتثير الاعتداءات العسكرية الكورية الشمالية، بما في ذلك إطلاق 16 صاروخا باليستيا بالعام الجاري، مخاوف من اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية.

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