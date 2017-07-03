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لعبة كمبيوتر تساعد على تحسين ذاكرة مرضى التراجع الادراكي
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لعبة كمبيوتر تساعد على تحسين ذاكرة مرضى التراجع الادراكي

2017-07-03 17:38:52

نجح علماء أعصاب بريطانيون، في تطوير لعبة كمبيوتر تساعد على تحسين ذاكرة مرضى المراحل الأولى للخرف وتجنب بعض أعراض التراجع الإدراكي

ورصد الباحثون الذين قاموا بتجربة، التطبيق الذي يشبه اللعبة لمدة شهر، تحسنا في درجات الذاكرة بنسبة 40 في المئة لدى المرضى.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن الدراسة المنشورة في المجلة الدولية لعلم الأدوية النفسية والعصبية، فإن المرضى الذين مارسوا اللعبة احتفظوا بمعلومات بصرية معقدة أكثر من المرضى الذين لم يمارسوها.

وأثنى العديد من الخبراء على نتائج هذه الدراسة، وشجعوا على تطبيقها مستقبلاً لتشمل أنماط أخرى من تدريب المخ في تجارب تضم مزيداً من الأشخاص.

ومن الأعراض المصاحبة لمرض الخرف تراجع حالة الذاكرة والتفكير والسلوك والفقدان التدريجي للقدرة على أداء المهام اليومية.

ولا تساهم العقاقير سوى في تخفيف حدة المرض الذي أصبح مشكلة صحية عالمية بلغ عدد الذي عانوا منها حتى 2015 حوالي 47.5 مليون شخص.

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