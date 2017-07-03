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السيسي يبحث مع نظيره المجري العلاقات الثنائية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يبحث مع نظيره المجري العلاقات الثنائية

2017-07-03 18:12:22
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره المجري يانوش أدير بمقر رئاسة الجمهورية المجرية، بقصر شاوندر، اليوم الإثنين.

تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن استعراض آخر التطورات على صعيد استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة فى مصر، فضلًا عن تطور الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب.

وأوضح الرئيس الجهود التي تبذلها مصر على مختلف الأصعدة للتعامل مع تلك الظاهرة التى باتت تهدد أمن واستقرار كافة دول العالم.

ووقع الرئيس السيسي في دفتر الزيارات كما التقط الصور التذكارية مع نظيره المجري.

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