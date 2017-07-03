توقع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، انتعاش قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، ليصل الدولار الي ما دون الـ 15 جنيها، بسبب زيادة المعروض من العملة الأمريكية، وتزايد الرغبة في التنازل عن الدولار، من قبل الأفراد، فضلا عن تحقيق البنوك ولأول مرة منذ سنوات بعيدة فائضا تجاوز 8 مليارات دولار، كما نجحت في جمع أكثر من 20 مليار، حصيلة تنازلات الأفراد وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال الديب: إن سعر صرف الدولار هبط أمام الجنيه المصري دون مستوى 18 جنيها بجميع البنوك لأول مرة منذ 4 أشهر بدعم من حيث أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن سعر الدولار لديه خسر 14 قرشا دفعة واحدة خلال تعاملات الإثنين، ليستقر عند مستوى أقل من 18 جنيه للشراء، وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.

وأوضح الديب، إن المعروض من الدولار لدى البنوك في تزايد وهناك بعض البنوك بها نقص في السيولة المحلية بالجنيه لتواجه به طلبات التنازل عن الدولار، فضلًا عن تراجع الطلب عليه من قبل عملائها، حيث حققت البنوك ولأول مرة منذ سنوات بعيدة فائضا تجاوز 8 مليارات دولار، كما نجحت في جمع أكثر من 20 مليار دولار حصيلة تنازلات الأفراد وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار الي وجود طلب كبير على شراء الجنيه من خلال صناديق الإستثمار والمؤسسات المالية الدولية.