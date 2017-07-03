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بدانة الأم.. والعيوب الخلقية لدى الجنين
البدانة

بدانة الأم.. والعيوب الخلقية لدى الجنين

2017-07-03 17:36:44

لطالما ربطت الأبحاث بين البدانة وبين زيادة احتمالات حدوث مضاعفات أثناء الحمل للأمهات وللأجنة.

والجديد اليوم أن دراسة سويدية توصلت إلى أن مستوى البدانة بين النساء الحوامل يرتبط بزيادة احتمالات إصابة المواليد بعيوب خلقية خطيرة.

وحللت الدراسة بيانات مليون ومائتي حالة ولادة في السويد وتوصلت إلى أن احتمالات حدوث مشاكل صحية مثل عيوب خلقية في القلب وخلل في وظائف الجهاز العصبي وتشوهات الأطراف ترتفع وفقا لمستوى بدانة الأم في بداية الحمل.

وأشارت الدراسة إلى أن احتمالات الإصابة بعيوب خلقية خطيرة عند النساء ذوات الوزن الطبيعي أقل منها لدى الأمهات البدينات.

وشدد الباحثون على ضرورة بدء جميع النساء الحمل بوزن طبيعي، وكذلك اعتماد نظام غذاء صحي وممارسة التمارين بانتظام.

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