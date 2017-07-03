حمية "الجيش" احدث نظم انقاص الوزن2017-07-03 17:58:03
هل تبحث عن حمية سهلة تساعدك في خسارة الوزن بشكل سريع؟ كيف إذا كان عليك تناول بوظة الفانيليا خلال الأيام الثلاثة لاتباع الحمية، لا شك بأن تلك ستكون الحمية الأمثل بنظر الكثير من الأشخاص من محبي الحلويات والآيس كريم.
تُعرف هذه الحمية باسم “حمية الجيش” أو “حمية القوات البحرية،” وتتكون من أطعمة “تسد الجوع،” وتساهم في خسارة حوالي أربع كيلوجرامات ونصف كيلو خلال اتباعها، وغالباً ما تكون الوجبات أساسية وبسعرات حرارية قليلة.
رغم أن هذه الحمية قد تنجح بإنقاص الوزن خلال مدة ثلاثة أيام، إلا أن اختصاصية التغذية إلين ماجي تؤكد أنها ليست صحية أبداً، وغالباً ما يستعيد الذين يمارسونها الوزن الذي خسره الجسم، بعد الانتهاء من ممارسة الحمية، مضيفة أن هذا النوع يتميز بنسبة سعرات حرارية وكربوهيدات منخفضة، ما يتسبب بفقدان السوائل في الجسم، بسبب انخفاض مخزون الغليكوجين، والذي يحصل عند الحد من كمية الكربوهيدرات والسعرات الحرارية.
وتتكون حمية اليوم الأول من حوالي 1,066 سعرة حرارية، مقسمة إلى ثلاث وجبات مع عدم السماح بتناول أي وجبات خفيفة بين وجبات الطعام الرئيسية. وتتضمن وجبة الإفطار تناول كوب من القهوة أو الشاي مع الكافيين، وقطعة واحدة من خبز التوست مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني ونصف قطعة جريب فروت، فيما تتضمن وجبة الغداء كوب من القهوة أو الشاي، وقطعة واحدة من خبز التوست، ونصف كوب من سمك التونا. أما وجبة العشاء فتتكون من 85 غراماً من أي نوع من اللحوم، وكوب من الفاصوليا الخضراء، ونصف موزة، وتفاحة صغيرة، وبوظة الفانيليا!
وتعتقد أخصائية التغذية ليزا دراير أن الشخص الذي عادة ما يستهلك بين ألفين وألفين و500 سعرة حرارية يومياً، سيواجه صعوبة كبيرة في انخفاض كمية السعرات الحرارية، ما سيؤدي إلى صعوبة في التركيز والقيام بالتمارين الرياضية، بالإضافة إلى الشعور الحاد بالجوع.
أما اليوم الثاني، فتصل مجموع وجباته إلى 1,193 سعرة حرارية، مقسمة إلى ثلاث وجبات دون أي وجبات خفيفة أيضاً، وهي وجبة الإفطار المكونة من قطعة واحدة من خبز التوست، وبيضة واحدة ونصف موزة، ثم وجبة الغداء المكونة من بيضة مسلوقة و5 قطع من البسكويت المملح وكوب من جبنة القريش، أما وجبة العشاء فتتكون من نصف موزة، ونصف كوب من الجزر، وكوب كامل من البروكولي، وقطعتين من نقانق الهوت دوج ونصب كوب من بوظة الفانيليا.
وتوضح دراير أنها لا تنصح بتناول نقانق الهوت دوغ أو أي نوع من اللحوم المصنعة، بسبب ارتباطها بارتفاع خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، ويعتبر اليوم الثالث الأكثر تقييداً، إذ يصل مجموع السعرات الحرارية إلى 762 سعرة فقط، ما يعتبر قليلاً جداً وغير كاف لحاجة الجسم. ويتكون الفطور من شريحة جبنة شيدر، وخمسة قطع من البسكويت المملح، وتفاحة صغيرة. أما الغداء فيتكون من قطعة واحدة من خبز التوست وبيضة واحدة، ثم العشاء والذي يتضمن كوب واحد من سمك التونا ونصف موزة، وكوب من بوظة الفانيليا.
يؤكد الموقع الذي يروج لهذه “الحمية العسكرية” أن تناول هذه التركيبات الغذائية المعينة مع بعضها البعض، سيساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، إلا أن دراير لا تؤيد ذلك، مدعية أنه ليس هناك أي دراسات أو حقائق علمية تظهر أن تناول هذه الأطعمة سيزيد من عملية التمثيل الغذائي، ما سيؤدي إلى حرق الدهون.
وفقاً لمقالات مختلفة على مواقع الانترنت، فإن هذه الحمية يُطلق عليها اسم “حمية الجيش،” نسبة لحمية غذائية مصممة من قبل خبراء التغذية في الجيش الأمريكي، تساعد على خفض وزن بعض المجندين الذين لا تتناسب أوزانهم مع الوزن المطلوب.
ولكن، تنفي أخصائية التغذية ومؤلفة أول دليل غذائي للبحرية الأمريكية، باتريشيا دوستر، ما يتداوله الكثيرون على الانترنت، مؤكدة أنها “لم تسمع قط بهذه الحمية طيلة عملها مع الجيش.” وتقول دوستر: “نحن لم نطور هذه الحمية ولا نستخدمها. إنها لا تشبه على الإطلاق النظام الغذائي العسكري الحقيقي.”
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