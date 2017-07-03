أعلن كريم السعيد، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عن اتخاذه قرارًا باعتزال اللعب، بعد مسيرة حافلة، قاد خلالها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب والبطولات.

وأكد السعيد - فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى اليوم الاثنين - أنه فخور للغاية بما قدمه مع الفريق على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت تتويجه مع الفريق الأول بـ17 بطولة مختلفة، في المنافسات المحلية والعربية والأفريقية.

وأوضح اللاعب أنه فضل اتخاذ قرار الاعتزال وهو متربع على قمة مستواه الفني، وحصوله مع الفريق على البطولات، وأبرزها لقب السوبر الأفريقي، الذي حصل عليه الفريق لأول مرة في تاريخه، وأنه سعيـد بمسيرته التي وصلت إلى 25 عاما مع الفريق.

ووجه السعيد الشكر لكل من وقف بجانبه خلال مسيرته، التي بدأت مع الأهلي في صيف 1992، وتمنى التوفيق للفريق في الموسم الجديد، لافتـًا إلى أنه ما يزال يدرس خطوته المقبلة، سواء بالعمل في مجال الإعلام أو الاتجاه إلى التدريب.