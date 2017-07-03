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السيسي يشارك في الجلسة الختامية لمنتدي الأعمال المصري المجرى
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

السيسي يشارك في الجلسة الختامية لمنتدي الأعمال المصري المجرى

2017-07-03 18:37:59
كتب - متابعات

أكد التليفزيون المصري فى خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى الجلسة الختامية لمنتدي الأعمال المصري المجرى المنعقد بمدينة بودابست بالمجر.

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