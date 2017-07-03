نصائح هامة تقود لاختيار هاتف ذكي بطريقة صحيحة

إن كنت تبحث عن سرعة النظام وضمان الحصول على التطبيقات مبكراً إلى جانب تحديثات النظام، فنظام آي أو إس سيكون الخيار الأنسب لك، أما نظام أندرويد فيوفر لك خيارات أوسع ...