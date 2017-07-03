وقعت الكويت وصربيا اليوم /الاثنين/ مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط والطاقة والثقافة وذلك في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي أجراها نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله لدولة صربيا، وجاء ذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية.

وقع تلك المذكرات عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله ومن الجانب الصربي كلا من وزير الطاقة والتعدين الكسندر انتيتش ووزير الثقافة ولادان ولويتش.

وأضاف البيان أن الجارالله كان قد غادر الكويت أمس الاحد متوجها إلى صربيا للقاء العديد من كبار المسؤولين في الفترة من ال2 الى ال3 من يوليو الحالي.