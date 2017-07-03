 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 05:14 مساءً
روابط سريعة
الكويت وصربيا توقعان مذكرات تفاهم في مجالات النفط والطاقة والثقافة
وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله

الكويت وصربيا توقعان مذكرات تفاهم في مجالات النفط والطاقة والثقافة

2017-07-03 17:14:12
أ ش أ

وقعت الكويت وصربيا اليوم /الاثنين/ مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط والطاقة والثقافة وذلك في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي أجراها نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله لدولة صربيا، وجاء ذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية.

وقع تلك المذكرات عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله ومن الجانب الصربي كلا من وزير الطاقة والتعدين الكسندر انتيتش ووزير الثقافة ولادان ولويتش.

وأضاف البيان أن الجارالله كان قد غادر الكويت أمس الاحد متوجها إلى صربيا للقاء العديد من كبار المسؤولين في الفترة من ال2 الى ال3 من يوليو الحالي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3