التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، لاسلو كوفير رئيس البرلمان المجري في بودابست.

ورحب رئيس البرلمان المجري، بالرئيس السيسي، منوهًا إلى عمق العلاقات التاريخية والممتدة التى تربط الشعبين المصرى والمجرى، كما أشاد بما شهدته تلك العلاقات من طفرة خلال العامين الماضيين مشيرًا إلى الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات فى البلدين.

وأعرب رئيس البرلمان المجري، عن تطلعه لإتمام زيارة إلى القاهرة فى نوفمبر المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين التى شهدت دفعة قوية بزيارة رئيس مجلس النواب المصرى للمجر.

كما أوضح رئيس البرلمان المجري، حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الديمقراطية، منوهًا إلى استعداد بلاده لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد البرلمانى، خاصة مع تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة في نوفمبر 2016 لدفع التعاون بين مجلس النواب المصري ونظيره المجري.