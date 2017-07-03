الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية جنوبي البلاد حتى الخميس المقبل

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الاثنين، وقف الأعمال القتالية جنوبي البلاد، حتى الخميس المقبل.

وذكرت القيادة، في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أنه تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية “درعا - القنيطرة - السويداء” اعتبارا من أمس الأحد وحتى الخميس المقبل، مضيفا أن وقف الأعمال القتالية يهدف إلى دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية.

وحذر البيان من أنه في حال حدث أي خرق سيتم الرد بالشكل المناسب.