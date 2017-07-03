الكرملين: بوتين بحث مع مجلس الامن الروسd جولة محادثات استانا المقبلة حول سوريا

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث في اجتماع مع الاعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الروسى الصراع السورى ومحادثات استانا القادمة حول التسوية السورية والقضايا الروسية الداخلية.

وذكر بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء أسبوتنيك الروسية - ان الاجتماع حضره كل من رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ورئيس مجلس دوما الدولة فياتشيسلاف فولودين ورئيس طاقم العاملين في الكرملين انطون فاينو ووزير الخارجية سيرجى لافروف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير الدفاع سيرجى شويجو ومدير جهاز الأمن الاتحادي الكسندر بورتنيكوف ومدير المخابرات الخارجية سيرفر ناريشكين.

وقال بيسكوف “نوقشت خلال الاجتماع القضايا الراهنة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وبالنسبة للقضايا الدولية تطرقت المناقشات أيضًا الى القضية السورية خصوصا في اطار التحضير لاجتماع استانا المقبل حول التسوية السورية المقرر ان يبدأ في بداية يوليو الجاري”.

وأضاف ان بوتين ابلغ ايضا المشاركين فى الاجتماع بسلسلة من المحادثات الهاتفية الدولية التى أجراها يومى الجمعة والسبت الماضيين، ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة من محادثات المصالحة السورية في استانا خلال الفترة من 4 الى 5 يوليو الحالي.