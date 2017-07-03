شرعت شركات الأدوية الكبرى في العالم، في التحول إلى الذكاء الصناعي لتحسين عمليات البحث عن أدوية جديدة، وفي أحدث حلقة من ذلك التحول، أعلنت شركة “جلاكسو-سميث-كلاين” عن صفقة جديدة بقيمة 43 مليون دولار، الأحد.

وتنكب شركات أدوية أخرى منها “ميرك آند كو” و”جونسون آند جونسونوسانو”، على دراسة إمكانية الاستفادة من الذكاء الصناعي من أجل تصحيح مسار عملية البحث عن أدوية جديدة.

وتسعى الشركات إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحديثة وأنظمة التعلم للتنبؤ بسلوك الجزيئات، ومدى احتمال النجاح في صنع أدوية مفيدة، مما يوفر الوقت والمال والاختبارات التي لا طائل منها.

وتؤدي نظم الذكاء الصناعي، دورا محوريا في مجالات تكنولوجية أخرى مثل تطوير سيارات بدون سائق وبرامج التعرف على الوجوه.

وأوضح أندرو هوبكنز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسنشيا التي أعلنت الصفقة الجديدة مع شركة جلاكسو-سميث-كلاين”العديد من شركات الأدوية الكبرى بدأت تدرك آفاق هذا الأسلوب وكيف يمكن أن يساعد في تحسين الكفاءة”.

وأكد هوبكنز الذي كان يعمل لدى شركة فايزر، أن نظام الذكاءالصناعي الخاص بشركة إكسنشيا يمكنه أن يتوصل إلى الأدوية المرشحة للتصنيع في نحو ربع الوقت المعتاد وبربع كلفة الأساليب التقليدية.