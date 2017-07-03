 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 05:09 مساءً
روابط سريعة
"المال الحرام" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
الاوقاف

"المال الحرام" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

2017-07-03 17:08:13

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة بمساجد الجمهورية سيكون بعنوان ” المال الحرام صوره وأثره المدمر على الفرد والمجتمع

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم الإثنين أن عناصر الخطبة الاسترشادية تتضمن تأكيد الاسلام على حرمة المال وضرورة تحصيله وصرفه فى الحلال بلا اعتداء على أحد او استخدامه فى الفساد او الافساد ، كما نهى الاسلام عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله وان كل المال الحرام قتل للنفس.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3