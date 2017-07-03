أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة بمساجد الجمهورية سيكون بعنوان ” المال الحرام صوره وأثره المدمر على الفرد والمجتمع

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم الإثنين أن عناصر الخطبة الاسترشادية تتضمن تأكيد الاسلام على حرمة المال وضرورة تحصيله وصرفه فى الحلال بلا اعتداء على أحد او استخدامه فى الفساد او الافساد ، كما نهى الاسلام عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله وان كل المال الحرام قتل للنفس.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة .