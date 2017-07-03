أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أنه لا يوجد ما يسمي إرهاب إسلامي، موضحة أن جميع دول العالم شهدت الكثير من الأعمال الإرهابية راح ضحيتها الآلاف.

وأشارت آمنة خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب أن نتخذ من الدين التسامح والرحمة من أجل صناعة حياة كريمة للإنسان والبشرية علاوة على سحب الهوى السياسي ووقف أعمال اغتيال ثروات العالم العربي.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتورة آمنة نصير عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية .