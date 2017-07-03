تؤدي وجبات الطعام الخفيفة دوراً مهماً بالمحافظة على ثبات نسبة السكر في الدم، بين وجبات الطعام الرئيسية وقبل ممارسة التمارين الرياضية، وتساعد في معالجة انخفاض معدل السكر في الدم.

وفيما يلي، بعض النصائح حول أنواع جبات الطعام الخفيفة التي يمكن تناولها، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، عن موقع “هيلث جرايد” الإلكتروني:

عصير الفاكهة: يمكنك تحضير عصير الفاكهة الخاص بك عن طريق مزج الفراولة، أو الخوخ، أو الموز، مع حوالي نصف كوب من اللبن.

الخضار المقطعة: بإمكانك تقطيع كل من الكوسا والخيار على شكل أصابع، ومن ثم تناولها مع صلصة الحمص، للحصول على الكمية الكافية من البروتين.

الفول: اللحوم ليست وحدها الغنية بالبروتين وإنما الفول أيضاً، ولكنه يحتوي على نسبة أقل من الدهون، ويوفر نصف كوب من الفول، ثلث الاحتياجات اليومية من الألياف للأفراد.

زبدة الفول السوداني والموز المحمص وخبز القمح الكامل: تجمع هذه الوجبة بين الحبوب الكاملة، والفاكهة، وزبدة الفول السوداني، حيث إنها غنية بالبروتين والدهون الصحية، وبإمكانك دهن قطعة من خبز القممح الكامل بالفول السداني، ومن ثم وضع شرائح الموز المحمص عليها.

المكسرات: تعد المكسرات عنصر غذائي مهم، حيث توفر الأحماض الدهنية غير المشبعة، وتساعد في الحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم. ويمكن جمع نوعين أو ثلاثة أنواع من المكسرات مع التوت البري المجفف، أو العنب البري، أو الزبيب.

الفاكهة: يعد كل من الموز، والكرز، والنكتارين (أو الدراق) من الوجبات الطبيعية المثالية. فكل فاكهة لها فائدة ومميزة خاصة بها من حيث توفير الألياف الضرورية والمواد المضادة للأكسدة.

الزبادي المثلجة: تعد الزبادي المثلجة بمثابة بديل صحي للآيس كريم. وبإمكانك أن تتناول نصف كوب من الزبادي المثلجة مع الفاكهة الطازجة وبعض اللوز.