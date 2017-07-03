أصبح الأسترالي نيك كيريوس أول لاعب من بين المرشحين للفوز بلقب ويمبلدون الكبرى للتنس يغادر هذه البطولة، وذلك بسبب اصابته فى مباراة الدور الأول التى كان متاخرا فيها أمام الفرنسي بيير أوج ايربير بنتيجة 3-6 و4-6.

وقاوم كيريوس الإصابة لمدة 65 دقيقة خلال المباراة، وطلب مساعدة طبيب العلاج الطبيعي، قبل أن يقرر مغادرة الملعب نتيجة للآلام العضلية التي كان يعاني منها.

وكان كيريوس، المرشح الـ20 للقب البطولة، وصل إلى ويمبلدون وهو يعاني من شكوك جادة حول حالته البدنية عقب انسحابه قبل أسبوعين من بطولة كوينز، حيث كان تعرض لإصابة في الفخد خلال مباراته أمام الأمريكي دونالد يانج.

وكانت هذه رابع مشاركة للأسترالي في ويمبلدون والمشاركة الـ17 له في بطولات الجراند سلام، والخسارة الأولى له في أول أدوار البطولة المقامة على الملاعب العشبية...وكانت أفضل نتائج الاسترالي بالبطولة، في نسخة 2014، عندما كان وقتها المصنف 144 عالميا وأطاح بالإسباني رافائيل نادال من ثمن النهائي، ليصبح أول لاعب تصنيفه متراجعا إلى هذا الحد يطيح بالمصنف الأول عالميا آنذاك من بطولة كبرى منذ 1992.