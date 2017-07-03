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أصالة: "أبشر وتم" تعبر عن أزمتي في مطار بيروت
اصالة

أصالة: "أبشر وتم" تعبر عن أزمتي في مطار بيروت

2017-07-03 19:50:25

أكدت الفنانة السورية أصالة، أن أغنيتها الجديدة “أبشر وتم” هي محاكاة لما مرت به الفترة الماضية من أزمة القبض عليها بمطار بيروت، والتي أتهمت فيها بحيازتها لمخدر الهيروين، والتي وصفتها بأنها قسوة من الأيام لم تعتاد عليها.

حيث غردت عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” قائلة “أبشر وتم” هي الأغنية التي شفت روحي في هذه الأيام من قسوة لم أعتاد عليها ولأن الموسيقى شفاء الروح”.



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