تجري اليابان محادثات مع الهند للترتيب والإعداد لزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لنيودلهي في سبتمبر المقبل لعقد قمة مع نظيره الهندي نارندرا مودي.

وذكرت صحيفة “نيكاي” اليابانية اليوم الإثنين أن آبي ومودى سيجريان محادثات على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى ألمانيا الذى سيعقد يومى الجمعة والسبت. ومن المحتمل أن تشمل المحادثات تعزيز تعاونهما الأمنى البحري وسط الوجود المتزايد لبكين فى بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

ووفقا للصحيفة، من المرجح أن يؤكد آبي - الذي زار الهند في ديسمبر الماضي- على “استراتيجية الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة” التى تدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية لتعميق التعاون الأمنى مع الدول المطلة على المحيط. ومن المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التعاون فى المعدات الدفاعية والتطور التكنولوجى أيضا، وأن يبحثا كيفية المضي قدما في الصادرات النووية من اليابان إلى الهند في الوقت الذي يبدأ فيه سريان اتفاقية التعاون النووى الثنائي بين البلدين الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن مودي يود أن يصادف الاحتفال بذكرى أعياد ميلاد الزعيمين في سبتمبر الاحتفال ببدء بناء خط سكة حديد فائق السرعة بين مومباي وأحمد أباد،حيث اتفق رئيسا الوزراء في اجتماع ديسمبر 2015 على تطوير خط السكك الحديدية باستخدام تكنولوجيا القطار السريع فى اليابان.

وتهدف الدولتان الى اطلاق البناء فى عام 2018 لبدء الخدمة فى عام 2023. بيد أن زعيم الهند اقترح عقد مراسم بدء البناء فى سبتمبر لدعوة آبي لحضور هذه الاحتفالية.