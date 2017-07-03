"دراجون" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية وتتجه نحو الأرض2017-07-03 16:49:36
أكدت وكالة ناسا أن مركبة الشحن الفضائية الأمريكية “دراغون” انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية متجهة نحو الأرض.
ووفقا للبيان الصادر عن الوكالة، فقد “انفصلت مركبة دراغون عن المحطة الفضائية الدولية، صباح اليوم الاثنين 3 يوليو 2017، في تمام الساعة 09:41 بتوقيت موسكو، متجهة نحو الأرض”.
ويذكر أن “دراغون” كانت قد وصلت إلى المحطة الفضائية الدولية، في 5 يونيو الماضي، حاملة على متنها حوالي 3 أطنان من البضائع، حيث تعد هذه الرحلة الثانية من نوعها لهذه المركبة، فكبسولتها الرئيسية كانت قد أرسلت في سبتمبر 2014 إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث قضت حينها 34 يوما في المدار.
ووفقا للمعلومات فإن “عملية انفصال المركبة عن المحطة الفضائية الدولية تدار من قبل الخبراء على الأرض، بالاستعانة بالذراع الروبوتية Canadarm2، لإبعاد المركبة عن نقطة التحام المركبة بالمحطة، بعدها يقوم طاقم المحطة بإعطاء أمر الانفصال”.
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