طالب متظاهرون في العاصمة الأفغانية كابول باستقالة رئيس وأعضاء الحكومة ومسئولي الامن.كما طالبوا المجتمع الدولى، وعلى وجه التحديد الامم المتحدة، التدخل وبمنع الحكومة من اتخاذ خطوات خارج السلطة القضائية، متهمين مسئولي الحكومة بالاستيلاء على السلطة بالقوة.

وأفادت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية بأنه تم تنظيم الاحتجاجات للتنديد بالتفجير المميت الذي وقع بالقرب من سفارة المانيا فى 31 مايو الماضي وأسفر عن مصرع اكثر من 150 شخصا واصابة المئات.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا تحت اسم “انتفاضة التغيير” بالقصاص لرفقائهم الذين فقدوا أرواحهم خلال الاشتباكات مع قوات الأمن. مشيرين إلى أنه تم انهاء المظاهرات بناء على طلبات قيادة حامية كابول، وأكدوا إصرارهم على تنظيم التجمعات اليوم بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات الامنية.

وقد حثت قيادة حامية كابول في وقت سابق على التنسيق الوثيق بين قوات الأمن والمتظاهرين في محاولة لضمان الامن للمدينة والمقيمين فى البلاد..معربة عن مخاوفها من ان يستغل اعداء البلاد الفرصة لشن هجمات ارهابية.