وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لرئيس وزراء المجر على حسن الاستقبال والحفاوة، مؤكدًا أن القيادة فى مصر ليست فقط التى تحارب الإرهاب، وإنما الشعب المصرى كله مصطف فى هذه المواجهة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، اليوم الاثنين، أن الشعب المصرى بكل جدارة وبكل احترام وبكل ثقة تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة لقناعة المصريين بأهمية الاستقرار.

وقال الرئيس السيسي إنه ناقش مع رئيس الوزراء المجري، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب، وتضافر الجهود لدحره، مشيرا إلى أن العلاقات التى تجمع مصر والمجر تاريخية وممتدة، وإننا سنحتفل العام المقبل بمرور 90 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والمجر، وأن الشعب المصري يحارب الإرهاب ويتحمل الإجراءات الصعبة.

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما شهدته العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مؤكدًا أهمية العمل على تنمية التعاون المشترك خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وأشار الرئيس إلى جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أهمية تبني منظور شامل يتضمن الأبعاد التنموية والثقافية والدينية في إطار التصدي للفكر المتطرف، كما طالب بتعزيز الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والعمل على تجفيف منابعه، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إليه.

وأكد السيسي أنه لا تمييز بين المصريين على أساس ديني، ومن حقهم جميعا الحماية والأمان.

وقال السيسي نحتفل العام المقبل بمرور 90 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر والمجر.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العلاقات التى تجمع مصر والمجر تاريخية وممتدة.

وقال السيسي إن مباحثاته مع رئيس وزراء المجر تطرقت إلى عدد من التحديات المشتركة، وفي مقدمتها ظاهرة اللاجئين، وسبل علاجها، وتضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة بما يحافظ على وحدتها الإقليمية ويصون كياناتها ومقدرات شعوبها.