بدأ فريق فالنسيا لكرة القدم اليوم الاثنين فترة الاعداد للموسم الجديد بمدينته الرياضية باترنا، بعقد اختبارات بدنية وطبية، لـ 16 لاعبا بالفريق .

وتم استدعاء اللاعبين للحضور في الساعة الثامنة صباحا، ومن المقرر أن يخضعوا بين اليوم والخميس المقبل لفحوصات وتحاليل طبية واختبار جهد واختبارات تغذية.

واللاعبون الذي تم استدعاؤهم هم الحارس خاومي دومينيك، والمدافعون مونتويا وجاراي وأيمن عبد النور وسانتوس وفيزو، ولاعبو الوسط روبرت إيبانييز وباريخو وباكالي وميدران وردريوجو وأورييانا وناندو، والمهاجمون سانتي مينا وزازا ونيجريدو.

من جانب اخر، وصل الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش للمدينة الرياضية لفريق “الخفافيش” ، حيث من المقرر ان يتم تقديمه كلاعب جديد في النادي ولكن لم يعرف بعد موعد انضمامه للاستعدادات للموسم الجديد.

ويعد لقاء اليوم أول تواصل بين الفريق والمدرب الجديد لفالنسيا، مارسيلينو تورال، الذي سيحظى اعتبارا من يوم الخميس المقبل بجهود ما بين خمسة وستة لاعبين من الفريق الرديف للمشاركة في التدريب على العشب.