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البرلمان يوافق على تشكيل القومي لحقوق الإنسان
مجلس النواب

البرلمان يوافق على تشكيل القومي لحقوق الإنسان

2017-07-03 16:47:42
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أفادت قناة إكسترا نيوز عصر اليوم الاثنين، بأن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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