إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري

أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...