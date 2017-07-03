أعلن الإسباني ماكيدا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإتحاد السكندري عن رغبته فى التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض غياب الكونغولى كاسونجو بعد انتقاله للزمالك.

وبدأت ادارة النادى السكندري في تجهيز قائمة بأسماء المهاجمين الأفارقة المميزين لعرضهم علي المدير الفني واختيار الأفضل من بينهم .

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته اليومية استعدادا لملاقاة الزمالك المقرر لها الخميس في اطار منافسات المرحلة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

كان نادى الزمالك طلب تأجيل المباراة بسبب مباراته المصيرية أمام اهلي بطرابلس في اطار منافسات المرحلة الأخيرة من دورى المجموعات للبطولة الإفريقية.