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"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 13 مليار جنيه
وزارة المالية المصرية

"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 13 مليار جنيه

2017-07-03 16:40:06
أ ش أ

طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه .
وذكرت المالية،عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 97ر20%، فيما بلغ أعلى عائد 102ر21%، وسجل أقل عائد 998ر19% .
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 750ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 155ر21%، في حين سجل أعلى عائد 287ر21%، وأقل عائد 8ر20% .

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