طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه .

وذكرت المالية،عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 97ر20%، فيما بلغ أعلى عائد 102ر21%، وسجل أقل عائد 998ر19% .

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 750ر6 مليار جنيه بمتوسط عائد 155ر21%، في حين سجل أعلى عائد 287ر21%، وأقل عائد 8ر20% .