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أغنية تامر حسني وإليسا الجديدة «ورا شبابيك» الأكثر بحثًا على «يوتيوب».. فيديو
تامر حسني واليسا

أغنية تامر حسني وإليسا الجديدة «ورا شبابيك» الأكثر بحثًا على «يوتيوب».. فيديو

2017-07-03 16:46:22

احتلت أغنية “ورا شبابيك” للفنان تامر حسني والفنانة اللبنانية إليسا المركز الأول في موقع “يوتيوب” بعد تحقيقها 3.292.858 مليون مشاهدة عقب مرور أسبوع على طرحها.

وكانت إليسا أعربت عن سعادتها بالتعاون مع تامر، مؤكدة أن فيلم “تصبح على خير” من أهم أفلامه على مدار مشواره الفني.

الأغنية إنتاج شركة “روتانا”، وكلمات محمد جمعة، وألحان أحمد محي، وتوزيع يحيى يوسف، وهندسة صوت ياسر أنور.



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