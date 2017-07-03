 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 05:11 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية الفرنسي: مصر شريك هام لبلادنا والاتحاد الأوروبي
جون ايف لودريان

وزير الخارجية الفرنسي: مصر شريك هام لبلادنا والاتحاد الأوروبي

2017-07-03 16:38:42
متابعات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن مصر شريك مهم لفرنسا والاتحاد الأوروبى، مضيفا بالقول “تربطنا مع هذا البلد علاقة قائمة على الثقة”.

وبحسب إفادة صحفية صادرة عن السفارة الفرنسية، الاثنين، فإن تصريحات الوزير الفرنسى جاءت ردا على سؤال عما إذا كانت باريس ترغب فى إدراج حقوق الإنسان فى مصر ضمن جدول الأعمال القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر. وصرح لودريان فى مناسبات عدة فى هذا الصدد، إنه يعمل على مناقشة قضية حقوق الإنسان مع جميع محاوريه بطريقة ملموسة وتشغيلية.

وفيما يتعلق بالأزمة الحالية بين قطر وجيرانها فى الخليج ومصر، قال لودريان: إن فرنسا ترى أنه لابد من حل التوترات من خلال الحوار والتشاور بين دول الخليج العربية، ويجب على كل منها اتخاذ التدابير اللازمة فى هذا السياق.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3