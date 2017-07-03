قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن مصر شريك مهم لفرنسا والاتحاد الأوروبى، مضيفا بالقول “تربطنا مع هذا البلد علاقة قائمة على الثقة”.

وبحسب إفادة صحفية صادرة عن السفارة الفرنسية، الاثنين، فإن تصريحات الوزير الفرنسى جاءت ردا على سؤال عما إذا كانت باريس ترغب فى إدراج حقوق الإنسان فى مصر ضمن جدول الأعمال القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر. وصرح لودريان فى مناسبات عدة فى هذا الصدد، إنه يعمل على مناقشة قضية حقوق الإنسان مع جميع محاوريه بطريقة ملموسة وتشغيلية.

وفيما يتعلق بالأزمة الحالية بين قطر وجيرانها فى الخليج ومصر، قال لودريان: إن فرنسا ترى أنه لابد من حل التوترات من خلال الحوار والتشاور بين دول الخليج العربية، ويجب على كل منها اتخاذ التدابير اللازمة فى هذا السياق.