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الداخلية: لا توجد لدينا حالات اختفاء قسري
اللواء محمد يوسف - مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات

الداخلية: لا توجد لدينا حالات اختفاء قسري

2017-07-03 16:48:51
متابعات

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء محمد يوسف، أنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له.

وقال في تصريحات له: إن تنظيم الإخوان الإرهابي يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر.

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