نشرت قناة “CGTN” الصينية مقطع فيديو أظهر فشل إطلاق صاروخ “لونغ مارش-5” الفضائي الصيني الثقيل.

وقالت وكالة “شينخوا” إن الصاروخ واجه مشكلات، إثر إطلاقه من القاعدة الفضائية بمقاطعة هاينان جنوب الصين. وكان من المفترض أن ينقل إلى مدار الأرض القمر الاصطناعي “شيزيان-18” للاتصالات. ولم تذكر الوكالة سبب وقوع الحادث.

يذكر أن هذا الصاروخ هو الثاني من طراز “لونغ مارش-5”. وكان قد أطلق أول صاروخ من هذا النوع، في نوفمبر الماضي. وكان من المقرر أن يطلق الصاروخ الثالث، في نوفمبر المقبل، ليحمل على متنه مسبارا سيهبط على سطح القمر ويجمع عينات من التربة القمرية ثم يعود إلى الأرض.

جدير بالذكر أن صاروخ “لونغ مارش-5” من الجيل الجديد، يعمل بالأوكسيجين والهيدروجين السائلين. وبوسعه أن يقل إلى مدار منخفض حول الأرض حمولة بوزن 25 طنا.

وتعول بكين على استخدام هذا الصاروخ لإطلاق مكونات المحطة الفضائية المدارية الصينية، ومسابير إلى القمر والمريخ.