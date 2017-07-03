قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مداعبا الأعضاء خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآت، وضع “مغناطيس” لكل نائب فى مقعده، حتى لا يترك النواب الجلسة العامة ويغادروا القاعة.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة المنعقدة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة وتقارير اللجان النوعية، ضاحكا: “الحد الأقصى للمقاومة ساعة، وبعد كده النائب يروح يشرب سيجارة أو كوباية شاى”.