تنصح خبيرة التغذية الفرنسية إيزابيل برونو، بعدم اللجوء إلى المثلجات لإطفاء حر الصيف؛ ما يضر بالصحة، ولكن استخدام طبق يجمع السموزي (مشروب بارد حلو المذاق مخفوق مصنوع من الفاكهة الطازجة المشكلة)، والزبدة أو زبدة الفول السوداني والعسل والكريمة.

ومحتويات هذا الطبق هي شرائح الموز التي يتم خلطها بالكاكاو وفاكهة الموسم ولبن اللوز إلى جانب قطع من عين الجمل والبندق مما يعطيك طبق مشبع وبارد بجعلك تشعر بالانتعاش ويطفئ حرارة الجو.