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جمعية طبية فرنسية تربط بين التأخر الذهني لدى الأطفال وجينات الإصابة بسرطان القولون
سرطان القولون

جمعية طبية فرنسية تربط بين التأخر الذهني لدى الأطفال وجينات الإصابة بسرطان القولون

2017-07-03 15:28:00

قررت الجمعية الطبية الفرنسية للطب الوقائي والتشخيصي الوقائي - برئاسة الطبيب باسكال بوجول - القيام بنحو 235 ألف تحليل جيني حتى عام 2025، للكشف المبكر عن سرطان القولون.

وشكلت الجمعية فريق عمل يضم أخصائيين في علم الوراثة ومسئولين في جمعيات المرضى وقانونيين، لشرح كيفية التعامل مع العلامات المرضية الأولى للجين المسبب للسرطان بين الأطفال الذين يعانون من التأخر الذهني.

وأوضح البروفيسور بوجول، أن التحليل الجيني بالنسبة للأطفال الذين يعانون من التأخر الذهني يكشف أنه ناجم عن امتلاك هؤلاء الأطفال للجين المسبب لسرطان القولون قبل بلوغ الإنسان الثلاثين من عمرهم، والذي يلعب أيضا دورا في إصابتهم بالمرض، ليتمكن الأطباء من خلال هذه التحاليل الجينية الوراثية للأطفال من البدء مبكرا في العلاج والتدخل السريع.

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