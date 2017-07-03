نجح فريق طبي بريطاني بجامعة أكسفورد، عن طريق تثبيت قطب في رأس طفل، في الكشف عن موجات المخ المحددة للألم، ليتم استخدامها كأداة تقييم أفضل لفاعلية العلاجات والمسكنات بين حديثي الولادة والأطفال قبل تطوير الكلام لديهم.

وأكد الأطباء صعوبة تقييم الألم الذي يشعر به الأطفال الرضع، أو ما إذا كان المسكن الذي يتناولونه له تأثير فعال أم لا.

وقالت الدكتورة كارولين هارتلىـ، أستاذ طب الأطفال بجامعة أكسفورد والمشرفة على تطوير الأبحاث، “لقد تم وضع جهاز يمكن من خلاله المساعدة في معرفة ما إذا كان حديثو الولادة يعانون من آلام حادة أم لا، مثل وخز الإبرة لاختبار الدم، ويتم وضع القطب على الجزء العلوي من الجمجمة لرصد موجات المخ التي تثبت الألم.

وأكدت المتابعة فعالية هذا القطب في قياس كثافة الألم الذي يشعر به الطفل؛ خاصة في مراحل قبل الحقن وأخذ عينة من الدم، وأعرب الباحثون عن أملهم أن يتم استغلال القطب في تطوير استراتيجية تشخصية مبكرة للألم لدى الأطفال حديثي الولادة.