قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين ان سعر توريد طن قصب السكر يجب ألا يقل عن ألف جنيه ليكون مرضيا للمزارعين.

وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس النواب - :”بالنسبة للجنة التي تشكلت من قبل وحددت سعر طن قصب السكر بـ 850 جنيه، كان ذلك قبل تعويم الجنيه ورفع الأسعار”.

وأشار عبد العال إلى أن اقتراح تحديد السعر بـ 850 جنيها لن يكون كافيا بالنسبة لطن قصب السكر، مضيفا :” يجب ألا يقل سعر طن قصب السكر عن ألف جنيه ليكون مرضيا”.