نجح فريق من الباحثين الأستراليين في تطوير طلاء يعمل على امتصاص الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى ماء ليتم استخلاص الهيدروجين منها لاستخدامه كوقود نظيف.

وأوضح الباحثون في جامعة رميت في ملبورن الأسترالية، أن الطلاء الشمسي المطور، يمكنه امتصاص بخار الماء من الهواء وينقسم لتوليد الهيدروجين لمصدر أنظف للطاقة؛ حيث يحتوي على مركب تم تطويره حديثا، يعمل مثل هلام “السيليكا” (الذي يدخل في صناعة أكياس لامتصاص الرطوبة والحفاظ على المواد الغذائية والأدوية والإلكترونيات جديدة وجافة).. لكنه على عكس هلام السيليكا والمواد الجديدة الاصطناعية، يعمل مركب “الموليبدينوم- كبريتيد” بمثابة شبه موصل ويحفز على تقسيم جزيئات الماء إلى الهيدروجين والأكسجين.

قال الباحث الرئيسي الدكتور توربين دينيك: “وجدنا أن خلط الطلاء مع جزيئات أكسيد التيتانيوم، يجعل الطلاء يمتص أشعة الشمس التي تنتج وقود الهيدروجين من الطاقة الشمسية والهواء الرطب.. وأكسيد التيتانيوم، هو صبغة بيضاء عادة ما تستخدم في طلاء الجدران، ما يعني أن إضافة بسيطة منه على مواد الطلاء الجديدة يمكن أن يحول جدار الطوب إلى حاصد للطاقة وإنتاج الوقود”.

وأكد دينيك، أن الطلاء الجديد يحتوي على العديد من المزايا، فلا يحتاج إلى مياه نظيفة كما هو الحال في المناطق النائية لإنتاج الوقود، ويمكن استخدامه في المناخ الجاف جدا والساخن بالقرب من المحيطات، وتبخر مياه البحر عن طريق أشعة الشمس الحارقة، ويمكن ذلك امتصاص البخار لإنتاج الوقود.