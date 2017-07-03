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رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية

2017-07-03 15:20:44
أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1454 لسنة 2017، بأن يضاف الى نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1599 لسنة 2006، بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية وتعديلاته، فقرة جديدة نصها كالتالى: وفى حالة غياب وزير الري والموارد المائية أو وجود مانع لديه، يتولي وزير البيئة رئاسة اللجنة المعنية بحماية الشواطئ البحرية.

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